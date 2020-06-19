"Я не отказывался худеть, я отказывался взвешиваться": Роналдо – о проблемах с лишним весом

Знаменитый бразилец рассказал о своих проблемах с лишним весом в период профессиональной карьеры.

Как известно, Фабио Капелло регулярно подчеркивал о проблемах "зубастика" с лишним весом. Роналдо пересекался с итальянцем в мадридском Реале.

"Наиболее талантливый и самый проблемный": Капелло назвал сильнейшего подопечного в карьере

"Проблемы с Капелло? Я никогда не отказывался худеть. Я отказывался взвешиваться, в основном из-за тех, кто обвинял меня в избыточном весе. Это не одно и тоже. Когда надо было – я худел.

Конечно, у нас были определенные разногласия с Капелло, но я считаю его выдающимся тренером, одним из лучших в мире. Мы неоднократно встречались, между нами нет никаких проблем", – передает слова знаменитого форварда Corriere dello Sport.

Напомним, в Европе Роналдо поиграл за ПСВ, Барселону, Интер, Реал и Милан.

"Разве Лобановский россиянин? Он – украинец!" Правила жизни Фабио Капелло