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"Я не отказывался худеть, я отказывался взвешиваться": Роналдо – о проблемах с лишним весом

13:40 - Читати українською
"Я не отказывался худеть, я отказывался взвешиваться": Роналдо – о проблемах с лишним весом
Капелло и Роналдо в Реале / Getty Images

Знаменитый бразилец рассказал о своих проблемах с лишним весом в период профессиональной карьеры.

Как известно, Фабио Капелло регулярно подчеркивал о проблемах "зубастика" с лишним весом. Роналдо пересекался с итальянцем в мадридском Реале.

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"Проблемы с Капелло? Я никогда не отказывался худеть. Я отказывался взвешиваться, в основном из-за тех, кто обвинял меня в избыточном весе. Это не одно и тоже. Когда надо было – я худел.

Конечно, у нас были определенные разногласия с Капелло, но я считаю его выдающимся тренером, одним из лучших в мире. Мы неоднократно встречались, между нами нет никаких проблем", – передает слова знаменитого форварда Corriere dello Sport.

Напомним, в Европе Роналдо поиграл за ПСВ, Барселону, Интер, Реал и Милан.

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