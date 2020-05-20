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"Наиболее талантливый и самый проблемный": Капелло назвал сильнейшего подопечного в карьере

00:45 27 Читати українською
"Наиболее талантливый и самый проблемный": Капелло назвал сильнейшего подопечного в карьере
Роналдо и Капелло / AFP

Бывший наставник мадридского Реала Фабио Капелло вспомнил сотрудничество с культовым форвардом "сливочных" Роналдо.

"Роналдо был самым талантливым из тех, с кем я работал. С другой стороны, он создавал мне больше всего проблем в раздевалке.

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Он устраивал вечеринки, делал все, что хотел. "Мистер, в раздевалке пахнет алкоголем", – как-то заявил мне ван Нистелрой. Мы начали побеждать, когда Роналдо ушел в Милан. Но если говорить о таланте, то он, безусловно, величайший", – цитирует специалиста Marca.

Напомним, что бразильский кудесник мяча защищал цвета мадридцев в 2002-2007 гг. Он провел 177 матчей в футболке "сливочных", в которых забил 104 мяча. С Реалом Роналдо стал чемпионом Испании, завоевал Суперкубок страны и победил в Интерконтинентальном кубке.

В свою очередь Фабио Капелло дважды работал с испанским грандом – в 1996-1997 и 2006-2007 гг. Под его руководством Реал завоевал 2 чемпионских титула.

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Испания Роналдо Фабио Капелло Фабио Капелло Реал Мадрид Реал Мадрид
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