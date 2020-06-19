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"Я не відмовлявся худнути, я відмовлявся зважуватися": Роналдо – про проблеми із зайвою вагою

13:37 - Читать на русском
"Я не відмовлявся худнути, я відмовлявся зважуватися": Роналдо – про проблеми із зайвою вагою
Капелло та Роналдо в Реалі / Getty Images

Знаменитий бразилець розповів про свої негаразди із зайвою вагою в період професіональної кар'єри.

Як відомо, Фабіо Капелло регулярно наголошував про проблеми "зубастика" із зайвою вагою. Роналдо перетинався з італійцем у мадридському Реалі.

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"Проблеми з Капелло? Я ніколи не відмовлявся худнути. Я відмовлявся зважуватися, здебільшого через тих, хто звинувачував мене в надмірній вазі. Це не одне і теж. Коли треба було – я худнув.

Звісно, у нас були певні суперечки з Капелло, але я вважаю його видатним тренером, одним із найкращих у світі. Ми неодноразово зустрічалися, між нами немає жодних проблем", – передає слова знаменитого форварда Corriere dello Sport.

Нагадаємо, в Європі Роналдо пограв за ПСВ, Барселону, Інтер, Реал та Мілан.

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Теги
Іспанія Світ Реал Мадрид Реал Мадрид Роналдо Фабіо Фабіо Капелло футбольні курйози
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