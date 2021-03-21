Ювентус эпично "привез" себе решающий гол – видеообзор проигранного матча против Беневенто
18:15 - Читати українською
Ювентус сенсационно проиграл Беневенто в 28 туре Серии А. Смотрите видео гола и обзор поединка.
70’ Адольфо Гаич
Роналду и компания устроили обстрел ворот новичка, но ни один из ударов цели не достиг. Также было подозрение на пенальти за игру рукой защитника Беневенто – VAR стал на сторону аутсайдера.
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Роковой для Ювентуса момент случился на 69 минуте. Артур "обрезался" возле собственной штрафной, и Адольфо Гаич наказал 70-миллионного бразильца. Подопечные Пиппо Индзаги героически выстояли, преодолев чемпиона на его поле.
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