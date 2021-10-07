France Football удалось взять интервью у главной звезды ПСЖ Лионеля Месси, сообщает официальный сайт издания.

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Обложку следующего выпуска журнала, релиз которого запланирован на 9 октября, украшает изображение 34-летнего аргентинца с интригующей подписью "Я не ошибся".

Напомним, летом Лионель не смог продлить контракт с Барселоной из-за финансовых ограничений Ла Лиги и перебрался в ПСЖ на правах свободного агента.

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