"Я не ошибся", – France Football анонсировал интервью с Месси
14:06 - Читати українською
Форвард ПСЖ Лионель Месси станет главным героем ближайшего выпуска авторитетного французского издания.
France Football удалось взять интервью у главной звезды ПСЖ Лионеля Месси, сообщает официальный сайт издания.
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Обложку следующего выпуска журнала, релиз которого запланирован на 9 октября, украшает изображение 34-летнего аргентинца с интригующей подписью "Я не ошибся".
Напомним, летом Лионель не смог продлить контракт с Барселоной из-за финансовых ограничений Ла Лиги и перебрался в ПСЖ на правах свободного агента.
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