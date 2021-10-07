France Football вдалось взяти інтерв'ю у головної зірки ПСЖ Ліонеля Мессі, повідомляє офіційний сайт видання.

Почеттіно виділив головну чесноту Мессі поза футбольним полем

Обкладинку наступного випуску журналу, реліз якого запланований на 9 жовтня, прикрашає зображення 34-річного аргентинця з інтригуючим підписом "Я не помилився".

Нагадаємо, влітку Ліонель не зміг продовжити контракт з Барселоною через фінансові обмеження Ла Ліги та перебрався у ПСЖ на правах вільного агента.

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