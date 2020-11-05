Испанский защитник Тоттенхэма Серхио Регилон рассказал об отдельном уголке, созданном на базе лондонского клуба специально для арендованного у мадридского Реала Гарета Бейла.

"Меня больше всего удивило, что на тренировочной базе Тоттенхэма есть нечто вроде небольшой площадки для игры в гольф.

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Я спросил, зачем это, и мне ответили, что поле оборудовали специально для Бейла. Там небольшая дистанция, возможно, метров 30. Я не мог в это поверить!" – цитирует Регилона издание El Larguero.

Напомним, Бейл вернулся в Тоттенхэм в середине сентября 2020 года из мадридского Реала на правах аренды. Полузащитник сборной Уэльса будет выступать за "шпор" в течение года. В текущем сезоне провел за английскую команду 4 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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