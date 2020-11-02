Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью ответил мадридской прессе на критику Гарета Бейла, когда тот выступал за Реал.

"За последнюю неделю он сильно прибавил. И это не просто наблюдение, статистика подтверждает мои слова. Мы знали об этом. Мы делимся друг с другом своими идеями и ощущениями. Гарет заслужил этот гол.

Дебютный гол Бейла после возвращения в Тоттенхэм в видеообзоре матча против Брайтона – 2:1

Когда у меня будет пять свободных минут, я загляну в интернет и почитать, что о нем пишут мадридские сайты", – приводит слова Моуринью Goal.

Отметим, Бейл принес победу Тоттенхэму над Брайтоном (2:1), замкнув подачу Регилона с фланга.

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