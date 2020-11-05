Іспанський захисник Тоттенхема Серхіо Регілон розповів про окремий куточок, створений на базі лондонського клубу спеціально для орендованого у мадридського Реала Гарета Бейла.

"Мене найбільше здивувало, що на тренувальній базі Тоттенхема є щось на зразок невеликого майданчика для гри у гольф.

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Я запитав, навіщо це, і мені відповіли, що поле обладнали спеціально для Бейла. Там невелика дистанція, можливо, метрів 30. Я не міг у це повірити!" – цитує Регілона видання Cadenaser.

Нагадаємо, Бейл повернувся у Тоттенхем в середині вересня 2020 року з мадридського Реала на правах оренди. Півзахисник збірної Уельсу виступатиме за "шпор" протягом року. У поточному сезоні провів за англійську команду 4 матчі у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

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