"Я был там, когда все началось, спал. Около 6 утра мне позвонила жена и сказала, что началась война. Не поверил, стал всем звонить. Я не испугался, потому что ничего не услышал. В Запорожье ничего такого не было, поэтому мне было легче, но после того, как я увидел происходящее, стало совсем иначе.

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Эта война ужасна. Не могу поверить, что это происходит, надеюсь, что это скоро закончится и все будет хорошо. Уехал, когда началась война. Украинцы не могут покинуть страну из-за этой ситуации. Я разговаривал с ними, они немного напуганы, но тоже надеются, что все будет, как раньше", – сказал Цвек в комментарии Antena Sport.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и подразделения территориальной обороны дают отпор врагу. Украинские и иностранные футболисты собирают гуманитарную помощь и помогают армии деньгами.

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