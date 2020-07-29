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"Я не хотел бы попросить, я приказываю": глава участников АТО наехал на УАФ из-за пожизненной дисквалификации Собуцкого

19:50 - Читати українською
"Я не хотел бы попросить, я приказываю": глава участников АТО наехал на УАФ из-за пожизненной дисквалификации Собуцкого
Олег Собуцкий / фото: ФК Агробизнес

Глава Всеукраинского объединения участников боевых действий и волонтеров АТО Анатолий Сливинский требует в УАФ пересмотреть решение о пожизненной дисквалификации вице-президента УАФ и почетного президента Агробизнеса Олега Собуцкого.

"С нашим товарищем произошла неприятная ситуация. Он вступился за наших защитников. Я хотел бы сделать обращение к УАФ, чтобы она пересмотрела свое решение. Я не хотел бы попросить, я ей приказываю – пересмотрите, пожалуйста, свои неправильные решения и объективно отнеситесь к этому вопросу.

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Наш товарищ – Олег Собуцкий – 6-7 лет помогает нашей армии. Все, что мы делаем, мы делаем вместе. Поэтому я делаю официально обращение от себя "Смотрите, пожалуйста, свое решение", – приводит слова Сливинского национальная сборная ветеранов Украины.

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Напомним, главу Агробизнеса пожизненно отстранили от футбола, а команду оштрафовали на 500 тысяч гривен и запретили проводить матчи на стадионе Юность в пгт. Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

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Первая лига УАФ Олег Собуцкий
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