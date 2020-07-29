"Я не хотів би попросити, я наказую": голова учасників АТО наїхав на УАФ за пожиттєву дискваліфікацію Собуцького

Глава Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО Анатолій Сливинський вимагає в УАФ переглянути рішення про довічну дискваліфікацію віце-президента УАФ і почесного президента Агробізнеса Олега Собуцького.

"З нашим товаришем сталася неприємна ситуація. Він заступився за наших захисників. Я хотів би зробити звернення до УАФ, щоб вона переглянула своє рішення. Я не хотів би попросити, я їй наказую – перегляньте, будь ласка, свої неправильні рішення і об'єктивно поставтеся до цього питання.

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Наш товариш – Олег Собуцький – 6-7 років допомагає нашій армії. Все, що ми робимо, ми робимо разом. Тому я роблю офіційно звернення від себе: "Перегляньте, будь ласка, своє рішення", – наводить слова Слівінського національна збірна ветеранів України.

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Нагадаємо, очільника Агробізнеса довічно відсторонили від футболу, а команду оштрафували на 500 тисяч гривень і заборонили проводити матчі на стадіоні Юність у м. Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.