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Судей собрали и сказали – есть 4 клуба, которые не хотят видеть в УПЛ, – Собуцкий

14:14 - Читати українською
Судей собрали и сказали – есть 4 клуба, которые не хотят видеть в УПЛ, – Собуцкий
Олег Собуцкий / УАФ

Почетный президент Агробизнеса Олег Собуцкий убежден, что арбитры имеют предвзятое отношение к некоторым клубов Первой лиги.

"Есть двое судей из двух разных регионов. Они рассказывают, что на прошлой неделе их собирали и сказали, что есть 4 клуба, которые не хотят видеть у УПЛ. И нас в том числе. Для чего это Лучи?.. Видимо, речь идет о деньгах.

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Потому что перед матчем с Горняк-Спортом, а у нас есть соответствующие данные, 4 футболиста нашей команды должны были получить желтые карточки, чтобы не играть в матче с Минаем", – поделился Собуцкий в программе Профутбол.

Напомним, глава Агробизнеса пожизненно отстранили от футбола, а команду оштрафовали на 500 тысяч гривен и запретили проводить матчи на стадионе Юность в пгт. Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

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Арбитры Олег Собуцкий Агробизнес Агробизнес Первая лига
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