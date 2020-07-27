"Это село е**ное": после матча Агробизнеса произошла новая драка, ультрас напали на президента (18+)

Ультрас Волыни проводили разговор на повышенных тонах с игроками команды и удивлялись, как они уступили Агробизнесу.

Маркевич признался, что не раз имел желание побить арбитра

Фанаты не чурались нецензурных слов, и один из них заявил: "Это село е**ное". В этот момент мимо проходил почетный президент Агробизнеса Олег Собуцкий, который не замедлил с ответом: "Слышишь, ты, сам село е**ное". Драка вспыхнула мгновенно, однако полиция сумела удержать разъяренных фанатов.

Напомним, глава Агробизнеса пожизненно отстранили от футбола, а команду оштрафовали на 500 тысяч гривен и запретили проводить матчи на стадионе Юность в пгт. Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Первая лига: Рух вырвал победу у Горняка-Спорт, Металлист 1925 разгромил Прикарпатья, Агробизнес уничтожил Волынь