toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО АНГЛИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Это село е**ное": после матча Агробизнеса произошла новая драка, ультрас напали на президента (18+)

09:49 - Читати українською
"Это село е**ное": после матча Агробизнеса произошла новая драка, ультрас напали на президента (18+)
Олег Собуцкий / фото: ФК Агробизнес

Почетный президент Агробизнеса Олег Собуцкий едва не поплатился за свой длинный язык.

 

Ультрас Волыни проводили разговор на повышенных тонах с игроками команды и удивлялись, как они уступили Агробизнесу.

Маркевич признался, что не раз имел желание побить арбитра

Фанаты не чурались нецензурных слов, и один из них заявил: "Это село е**ное". В этот момент мимо проходил почетный президент Агробизнеса Олег Собуцкий, который не замедлил с ответом: "Слышишь, ты, сам село е**ное". Драка вспыхнула мгновенно, однако полиция сумела удержать разъяренных фанатов.

Напомним, глава Агробизнеса пожизненно отстранили от футбола, а команду оштрафовали на 500 тысяч гривен и запретили проводить матчи на стадионе Юность в пгт. Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Первая лига: Рух вырвал победу у Горняка-Спорт, Металлист 1925 разгромил Прикарпатья, Агробизнес уничтожил Волынь

blog_ava
Ювентус досрочно стал чемпионом Италии, одолев Сампдорию, – в Серии А определились все участники еврокубков
00:44
4949
Теги
Агробизнес - Волынь Волынь Волынь Первая лига футбольные фанаты Олег Собуцкий Агробизнес Агробизнес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
6
час
:
30
мин
Черноморец
19:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук