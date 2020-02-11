"Я не хочу создавать проблемы Фонсеке", – Де Росси оценил свои тренерские амбиции

Легенда Ромы Даниэле Де Росси пока не намерен возвращаться в родной клуб в статусе тренера.

"Сначала нужно продемонстрировать, что вы знаете, как нужно работать. Если вы проигрываете три игры подряд, то все сразу забудут, что много лет вы были капитаном команды.

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Нужно давать результаты сразу. И потом последнее, что я хочу, – это создавать проблемы Фонсеке.

Мои любимые игровые модели? Луис Энрике и Антонио Конте: они буквально покорили меня", – цитирует Де Росси Calciomercato.

Напомним, экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека возглавил римлян летом 2019-го. После 23-х туров Серии А Рома находится на 5-й строчке.

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