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"Я не хочу створювати проблеми Фонсеці", – Де Россі оцінив свої тренерські амбіції

11:18 96 Читать на русском
"Я не хочу створювати проблеми Фонсеці", – Де Россі оцінив свої тренерські амбіції
Паулу Фонсека / Фото ФК Рома

Легенда Роми Даніеле Де Россі поки не має наміру повертатись у рідний клуб у статусі тренера.

"Спочатку потрібно продемонструвати, що ви знаєте, як потрібно працювати. Якщо ви програєте три гри поспіль, то всі відразу забудуть, що ви багато років були капітаном команди.

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Потрібно здобувати результати одразу. І потім останнє, що я хочу, – це створювати проблеми Фонсеці.

Мої улюблені ігрові моделі? Луїс Енріке і Антоніо Конте: вони буквально підкорили мене", – цитує Де Россі Calciomercato.

Нагадаємо, екс-наставник Шахтаря Паулу Фонсека очолив римлян влітку 2019-го. Після 23-х турів Серії А Рома перебуває на 5-й сходинці.

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Рома Рома Італія Паулу Фонсека Паулу Фонсека Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі
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