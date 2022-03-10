"Я не хочу проходить через еще одну войну": легионер Ворсклы отклонил щедрое предложение из Казахстана
21:58 - Читати українською
Нападающий Ворсклы Лукас Рангель готов пожертвовать деньгами ради собственной безопасности.
"Был интерес ко мне из Финляндии, где я раньше выступал несколько лет. Самое выгодное предложение поступило из Казахстана.
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Впрочем, я отказал им. Политическая ситуация там тоже очень сложная, и я не хочу проходить через еще одну войну. Хотя бы не в этой жизни", – цитирует Рангеля ВВС.
Напомним, ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ, поэтому сейчас они имеют право искать новые клубы.
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