"Был интерес ко мне из Финляндии, где я раньше выступал несколько лет. Самое выгодное предложение поступило из Казахстана.

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Впрочем, я отказал им. Политическая ситуация там тоже очень сложная, и я не хочу проходить через еще одну войну. Хотя бы не в этой жизни", – цитирует Рангеля ВВС.

Напомним, ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ, поэтому сейчас они имеют право искать новые клубы.

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