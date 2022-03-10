"Я не хочу проходити через ще одну війну": легіонер Ворскли відхилив щедру пропозицію з Казахстану
21:58 - Читать на русском
Нападник Ворскли Лукас Рангель готовий пожертвувати грішми заради власної безпеки.
"Був інтерес до мене з Фінляндії, де я раніше виступав кілька років. Найвигідніша пропозиція надійшла з Казахстану.
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Втім, я відмовив їм. Політична ситуація там також дуже складна, і я не хочу проходити через ще одну війну. Хоча б не в цьому житті", – цитує Рангеля ВВС.
Нагадаємо, ФІФА тимчасово призупинила контракти легіонерів УПЛ, тому зараз вони мають право шукати собі нові клуби.
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