"Я счастлив здесь, мне нравится команда и город. Я верю, что мы можем что-то выиграть с "джаллоросси". У меня были предложения из Италии и из-за рубежа, но я решил остаться, и я этим доволен.

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Моуринью очень амбициозен, он всегда хочет победить. Ему безразлично, играем мы в хороший или плохой футбол. Вопрос лишь в трех очках. Все знают, что он выиграл почти все, что можно выиграть. Я не хочу говорить о прошлом с Моуринью, мы обсудили это вместе и начали с нуля на другом уровне. Я знаю, чего он требует от своих игроков, и я готов дать максимум", – цитирует Мхитаряна Football Italia.

Напомним, летом Моуринью заменил Паулу Фонсеку, который в прошлом сезоне привел Рому только в Лигу конференций.

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