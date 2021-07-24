"Я щасливий тут, мені подобається команда і місто. Я вірю, що ми можемо щось виграти з "джаллороссі". У мене були пропозиції з Італії та з-за кордону, але я вирішив залишитися, і я цим задоволений.

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Моурінью дуже амбіційний, він завжди хоче перемогти. Йому байдуже, граємо ми в хороший чи поганий футбол. Питання лише в трьох очках. Усі знають, що він виграв майже все, що можна виграти. Я не хочу говорити про минуле з Моурінью, ми обговорили це разом і почали з нуля на іншому рівні. Я знаю, що він просить від своїх гравців, і я готовий дати максимум", – цитує Мхітаряна Football Italia.

Нагадаємо, влітку Моурінью замінив Паулу Фонсеку, який у минулому сезоні привів Рому лише до Ліги конференцій.

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