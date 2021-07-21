Воспитанник Аякса продолжит карьеру в составе "орлят", сообщает официальный сайт клуба.

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Ницца арендовала Клюйверта, на которого не рассчитывает наставник Ромы Жозе Моуринью, на сезон. Соглашением с римлянами предусмотрена опция выкупа нидерландца. Ориентировочная сумма потенциального трансфера – 10 млн евро. Аренда в Ницце станет вторым подобным опытом для Клюйверта-младшего. Предыдущий сезон он в том же статусе провел за РБ Лейпциг.

К слову, в кампании 2020/21 Джастин Клюйверт сыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и оформил 1 ассист.

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