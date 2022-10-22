"Это разочаровывает. Я расстроен не только сегодняшним матчем, но и последними пятью играми. Я не хочу говорить о пенальти или VAR. Только о выступлении моих игроков, которые провели очень хороший поединок.

Дубль Холанда и ассист голкипера в видеообзоре матча Манчестер Сити – Брайтон – 3:1

После перерыва мы играли очень хорошо, имели шансы забить и сделать счет 2:2. Затем де Брюйне забил невероятный гол и сбавил наши шансы одержать положительный результат. Мы играем хорошо, но результаты нечестны.

Брайтону нужно играть со старта так, как мы играли во втором тайме. Моим игрокам это по силам, я верю в них и счастлив с ними", – цитирует Де Дзерби сайт "чаек" .

Бывший тренер Шахтера и Сассуоло возглавил Брайтон в середине сентября. Команда под его руководством потерпела три поражения и расписала две ничьи, в том числе с Ливерпулем (3:3).