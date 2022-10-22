"Я не хочу говорить": Де Дзерби эмоционально оценил игру Брайтона в матче с Ман Сити
Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от Манчестер Сити (3:1) в 13-м туре АПЛ.
"Это разочаровывает. Я расстроен не только сегодняшним матчем, но и последними пятью играми. Я не хочу говорить о пенальти или VAR. Только о выступлении моих игроков, которые провели очень хороший поединок.
Дубль Холанда и ассист голкипера в видеообзоре матча Манчестер Сити – Брайтон – 3:1
После перерыва мы играли очень хорошо, имели шансы забить и сделать счет 2:2. Затем де Брюйне забил невероятный гол и сбавил наши шансы одержать положительный результат. Мы играем хорошо, но результаты нечестны.
Брайтону нужно играть со старта так, как мы играли во втором тайме. Моим игрокам это по силам, я верю в них и счастлив с ними", – цитирует Де Дзерби сайт "чаек".
Бывший тренер Шахтера и Сассуоло возглавил Брайтон в середине сентября. Команда под его руководством потерпела три поражения и расписала две ничьи, в том числе с Ливерпулем (3:3).
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