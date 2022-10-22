Роберто Де Дзерби все еще не побеждал с Брайтоном (2 победы, 2 ничьи), а сегодня экс-тренер Шахтера вынужден был сдавать экзамен Хосепу Гвардиоле и его Манчестер Сити. Действующие чемпионы в предыдущем туре проиграли Ливерпулю, поэтому снова терять очки не планировали.

"Де Дзерби играет, как хочет": Гвардиола похвалил экс-тренера Шахтера, несмотря на слабый старт в АПЛ

Первая половина прошла без множества моментов, но с двумя голами хозяев. В середине тайма Эрлинг Холанд упал в борьбе с кипером Брайтона и просил пенальти. Не получил, но забил буквально через 2 минуты. Нападающий Сити опередил защитника с Санчесом и покатил в пустые ворота. Ассист в активе Эдерсона (!), который длинным пасом от своих ворот идеально отдал на ход бомбардиру "горожан". 1:0 на 22-й минуте.

Мог забивать и Кевин де Брюйне, однако Данк в падении заблокировал удар капитана "горожан". Незадолго до перерыва Крейг Поусон оставил без внимания падение Бернарду Силвы в штрафной Брайтона. Эпизод давно заиграли, но вмешался VAR. И действительно – повтор показал, что Гросс толкнул португальца в спину, а Данк еще и поставил подножку. Пенальти пушечным ударом в угол ворот реализовал Холанд. Шансов у Роберта Санчеса не было. 600-й гол Манчестер Сити под руководством Хосепа Гвардиолы. 600-й гол Манчестер Сити в АПЛ под руководством Хосепа Гвардиолы – повторение достижения легендарных Арсенала Венгера и Ман Юнайтед Фергюсона.

2:0 после первого тайма – шансы команды Де Дзерби на очки казались призрачными. Сити уверенно контролировал игру, а "чайки" в атаке выглядели крайне беспомощно.

Впрочем, на 53-й минуте Брайтон вернулся в игру. Троссар с линии штрафной мощно пробил в ближний угол. Эдерсон поздно среагировал и не спас, а перед тем Аканджи вчистую проиграл борьбу сопернику. Серия коллективных ошибок хозяев привела к пропущенному мячу.

Подопечные Гвардиолы выглядели несколько растерянными и по инерции позволили Брайтону провести еще несколько атак. Самую острую из них разогнал Троссар, который убежал от Родри на правом фланге, вошел в штрафную, но не смог переиграть Эдерсона. У Сити можно упомянуть разве что неточный удар Ляпорта головой.

Но на 75-й минуте свое слово сказал Кевин де Брюйне. Лидер Ман Сити из-за пределов штрафной эффектно положил в угол ворот. Очень красивый гол бельгийца, который стал для него лишь вторым в сезоне (при суммарных 11 ассистах).

3:1 – Манчестер Сити набрал 26 очков и отстает от Арсенала на 1 балл (у команды Александра Зинченко есть игра в запасе). Брайтон довел безвыигрышную серию Де Дзерби уже до 5-ти матчей – экс-тренер Шахтера набрал всего 2 очка в 5-ти турах. У "чаек" осталось 15 пунктов и 8 место.

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