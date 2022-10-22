"Це розчаровує. Я засмучений не лише сьогоднішнім матчем, але й останніми п'ятьма іграми. Я не хочу говорити про пенальті чи VAR. Лише про виступ моїх гравців, які провели дуже хороший поєдинок.

Дубль Холанда й асист голкіпера у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Брайтон – 3:1

По перерві ми грали дуже добре, мали шанси забити і зробити рахунок 2:2. Потім де Брюйне забив неймовірний гол і зменшив наші шанси здобути позитивний результат. Ми граємо добре, але результати нечесні.

Брайтону треба грати зі старту так, як ми грали у другому таймі. Моїм гравцям це під силу, я вірю у них і щасливий з ними", – цитує Де Дзербі сайт "чайок".

Колишній тренер Шахтаря та Сассуоло очолив Брайтон у середині вересня. Команда під його керівництвом зазнала трьох поразок та розписала дві нічиї, зокрема з Ліверпулем (3:3).

Манчестер Сіті здолав Брайтон – асист кіпера, дубль Холанда і шедевр де Брюйне продовжили жах Де Дзербі в АПЛ