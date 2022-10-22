Роберто Де Дзерби до сих пор не одержал ни одной победы в АПЛ. Правда, новая команда экс-наставника Шахтера за пять матчей сыграла, среди прочего, против Тоттенхэма, Ливерпуля и Манчестер Сити.

Манчестер Сити одолел Брайтон – ассист кипера, дубль Холанда и шедевр де Брюйне продолжили ужас Де Дзерби в АПЛ

Героем отчетного матча стал Эрлинг Холанд. Часть славы норвежец должен отдать Эдерсону – бразильский голкипер записал в свой актив голевую передачу. Таким образом, Манчестер Сити набрал 26 очков и отстает от Арсенала на 1 балл (у команды Александра Зинченко есть игра в запасе). У Брайтона осталось 15 пунктов и 8 место в турнирной таблице.