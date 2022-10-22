Дубль Холанда и ассист голкипера в видеообзоре матча Манчестер Сити – Брайтон – 3:1
Манчестер Сити обыграл Брайтон в рамках 13-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Роберто Де Дзерби до сих пор не одержал ни одной победы в АПЛ. Правда, новая команда экс-наставника Шахтера за пять матчей сыграла, среди прочего, против Тоттенхэма, Ливерпуля и Манчестер Сити.
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Героем отчетного матча стал Эрлинг Холанд. Часть славы норвежец должен отдать Эдерсону – бразильский голкипер записал в свой актив голевую передачу. Таким образом, Манчестер Сити набрал 26 очков и отстает от Арсенала на 1 балл (у команды Александра Зинченко есть игра в запасе). У Брайтона осталось 15 пунктов и 8 место в турнирной таблице.