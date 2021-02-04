"Футбол для меня – это больше, чем игра, а Днепр – больше, чем команда. За эти 11 лет я прикипел к ней всем сердцем и нашел здесь настоящую футбольную семью. Днепр стал для меня вторым домом и родиной моих детей.

Кравченко стал игроком Черноморца

В команде было много футболистов, тренеров и руководителей, и я благодарен каждому из них. Отдельная благодарность всему персоналу, который, несмотря на все сложности, всегда работал с полной отдачей. Спасибо каждому сотруднику базы и стадиона. Я всегда боролся за каждого, кто был причастен к клубу и городу, горд, что сегодня могу каждому из них честно смотреть в глаза. Низкий вам поклон!

Я всегда уважал болельщиков и ценил их поддержку (а критика помогала становиться сильнее). Мне хочется сказать очень много хороших слов, но... уверен в одном, этот клуб дал мне гораздо больше, чем я. Поэтому и не говорю прощайте", – написал Кравченко в своем Instagram.

Недавно 27-летний ветеран покинул СК Днепр-1 и трудоустроился в Черноморце. До этого Сергей играл за Динамо, Волынь, Ворсклу, Карабах и Днепр, с которым доходил до финала Лиги Европы в 2015-м.

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