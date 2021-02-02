Ветеран днепровского футбола Сергей Кравченко не долго оставался без клуба. В его услугах быстро заинтересовался одесский коллектив.

37-летний полузащитник поставил свою подпись под контрактом с Черноморцем, сообщает официальный сайт клуба. Детали соглашения с Сергеем пока неизвестны.

Йовичевич не видит в СК Днепр-1 замены Кравченко

Сегодня, 2 февраля, главный тренер Сергей Ковалец представил игрока команде и дал новоиспеченному "моряку" футболку с 14-м номером. Черноморец на зимнюю паузу Первой лиги пошел третьим.

Добавим, недавно Кравченко покинул СК Днепр-1 после 4 лет в клубе. До этого Сергей играл за Днепр, с которым доходил до финала Лиги Европы в 2015-м. Также ветеран имеет в своем активе опыт выступлений за Динамо, Волынь и Ворсклу.

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