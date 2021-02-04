"Футбол для мене – це більше, ніж гра, а Дніпро – більше, ніж команда. За ці 11 років я прикипів до неї всім серцем і знайшов тут справжню футбольну сім'ю. Дніпро став для мене другим домом і батьківщиною моїх дітей.

Кравченко став гравцем Чорноморця

У команді було багато футболістів, тренерів і керівників, і я вдячний кожному з них. Окрема подяка всьому персоналу, який, незважаючи на всі складнощі, завжди працював з повною віддачею. Дякую кожному співробітнику бази і стадіону. Я завжди боровся за кожного, хто був причетний до клубу і місту, гордий, що сьогодні можу кожному з них чесно дивитися в очі. Низький вам уклін!

Я завжди поважав уболівальників і цінував їхню підтримку (а критика допомагала ставати сильнішим). Мені хочеться сказати дуже багато хороших слів, але... впевнений в одному, цей клуб дав мені набагато більше, ніж я йому. Тому й не кажу прощавайте", – написав Кравченко у свому Instagram.

Нещодавно 37-річний ветеран покинув СК Дніпро-1 та працевлаштувався у Чорноморці. До цього Сергій грав за Динамо, Волинь, Ворсклу, Карабах та Дніпро, з яким доходив до фіналу Ліги Європи у 2015-му.

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