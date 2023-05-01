Будущее португальца еще не определено. Некоторые клубы, в частности ПСЖ и Челси, рассматривают его как потенциального кандидата на должность тренера.

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Один из менеджеров "синих" хотел встретиться с главным тренером римлян и пообщаться по теме включения его в список кандидатов на должность наставника лондонской команды. Моуринью ответил отказом. Об этом сообщает Football Talk со ссылкой на Corriere dello Sport. Отмечается, что португалец хочет остаться в Италии и летом менять клуб не планирует.

Напомним, что Моуринью тренировал Челси с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с командой он добыл три титула чемпиона Англии. Текущий контракт португальца с Ромой истекает летом 2024 года.

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