"Я не друг Юргена, потому что никогда не проводил с ним время. Когда хорошо знаешь человека, можно сказать: "Он мне нравится, он мой друг". Или: "Он мне не нравится, он мне не друг".

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В случае с Юргеном речь идет о 5 минутах общения до матча и после. Что я могу сказать о Юргена, так это то, что это мой коллега, которого я уважаю, с которым у меня нет проблем. Я считаю, что он так же относится ко мне. Вообще никаких проблем", – цитирует Моуринью Goal.

К слову, перед очным противостоянием Ливерпуль расположился на 5 строчке турнирной таблицы АПЛ, Тоттенхэм идет шестым, но имеет матч в запасе.

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