"Я не друг Юргена, тому що ніколи не проводив з ним час. Коли добре знаєш людину, можна сказати: "Він мені подобається, він мій друг". Або: "Він мені не подобається, він мені не друг".

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У випадку з Юргеном йдеться про 5 хвилин спілкування до матчу і після. Що я можу сказати про Юргена, так це те, що це мій колега, якого я поважаю, з яким у мене немає проблем. Я вважаю, що він так само ставиться до мене. Взагалі ніяких проблем", – цитує Моурінью Goal.

До слова, перед очним протистоянням Ліверпуль розташувався на 5 сходинці турнірної таблиці АПЛ, Тоттенхем йде шостим, але має матч у запасі.

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