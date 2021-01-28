"Я не друг Клоппа": Моурінью – про відносини з німцем напередодні дуелі між Тоттенхемом та Ліверпулем
Наставник "шпор" Жозе Моурінью розповів про реалії тренерських відносин із Юргеном Клоппом перед очним протистоянням в АПЛ.
"Я не друг Юргена, тому що ніколи не проводив з ним час. Коли добре знаєш людину, можна сказати: "Він мені подобається, він мій друг". Або: "Він мені не подобається, він мені не друг".
Тоттенхем – Ліверпуль: Клопп очікує на завершення смуги невдач своєї команди
У випадку з Юргеном йдеться про 5 хвилин спілкування до матчу і після. Що я можу сказати про Юргена, так це те, що це мій колега, якого я поважаю, з яким у мене немає проблем. Я вважаю, що він так само ставиться до мене. Взагалі ніяких проблем", – цитує Моурінью Goal.
До слова, перед очним протистоянням Ліверпуль розташувався на 5 сходинці турнірної таблиці АПЛ, Тоттенхем йде шостим, але має матч у запасі.
Ліверпуль на межі катастрофи: чому найгірша команда Клоппа вилетіла з Кубка Англії, козир МЮ і заявка на трон