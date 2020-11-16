"Я не мог найти парней, и это было немного странно. Знаете, это был мой первый день в Ювентусе. Очевидно, что я также довольно быстро нашел фургон с кофе. Потом я нашел десять-двенадцать одноклубников в туалете. Они просто пили кофе, разговаривали и наслаждались компанией друг друга. Конечно, с сигаретами в руках.

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Это было удивительное зрелище, но мне понравилось. Такие игроки, как Джиджи Буффон, Андреа Пирло никогда не скрывали своего курения, но это не влияло на их выступления. Что вы можете сказать этим ребятам? Это действительно открыло для меня этих двух, ведь все знают об их карьерах и профессионализме", – цитирует Бендтнера Football Italia.

Напомним, одиозный форвард выступал за Ювентус в сезоне 2013/14, однако не смог закрепиться в составе туринского гранда.

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