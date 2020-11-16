"Я не міг знайти хлопців, і це було трохи дивно. Знаєте, це був мій перший день у Ювентусі. Очевидно, що я також доволі швидко знайшов фургон з кавою. Потім я знайшов десять-дванадцять одноклубників у туалеті. Вони просто пили каву, розмовляли і насолоджувалися компанією один одного. Звичайно, з цигарками в руках.

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Це було дивовижне видовище, але мені сподобалося. Такі гравці, як Джіджі Буффон, Андреа Пірло ніколи не приховували свого куріння, але це не впливало на їхні виступи. Що ви можете сказати цим хлопцям? Це справді відкрило для мене цих двох, адже всі знають про їхні кар'єри і професіоналізм", – цитує Бендтнера Football Italia.

Нагадаємо, одіозний форвард виступав за Ювентус у сезоні 2013/14, однак не зміг закріпитися у складі туринського гранда.

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