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Золоті 70-ті: історичне фіаско Динамо, мордобій на пляжі, цигарка на полі, номери на гетрах і ще 26 фото "старої школи"

12:00 - Читать на русском
Золоті 70-ті: історичне фіаско Динамо, мордобій на пляжі, цигарка на полі, номери на гетрах і ще 26 фото "старої школи"
Пригоди італійців на пляжі / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Виступаючи за Лідс, Джек Чарльтон дозволяв собі викурити цигарку-другу (1970 рік). Чемпіонові світу можна все!

чарльтон

2. Маріус Трезор і Жан-П'єр Адамс – black power у захисті збірної Франції 70-х.

трезор адамс

3. Йохан Кройф із матір'ю та братом.

кройф

4. Дев'ятнадцятирічний Уго Санчес під час виконання гімну Мексики на ЧС-1978. Того дня "ацтеків" розбомбила збірна ФРН (0:6).

уго санчес

5. Обігравши Селтік у фіналі (2:1), Фейєнорд повернувся додому з Кубком чемпіонів-1970. Рідну команду зустрічає 300 тисяч мешканців Роттердама.

роттердам

6. Клаус Бранд – володар розкішних вусів та один із лідерів клубу Байройт. У 1979-му цей колектив навіть перебував за крок від першої німецької Бундесліги, але програв стикову дуель Юрдінгену.

байройт

7. Мігель Рейна, незамінний голкіпер Атлетіко у 1973-80 роках, грає на виході проти свого попереднього клубу – Барселони. Зріст Рейни становив скромні, як для воротаря, 180 сантиметрів.

рейна

8. Джанні Ріверу, атакувального хавбека Мілана і збірної Італії, обожнювали не лише за 164 голи у футболці "россонері". Він брав у полон своєю харизмою.

рівера

9. Йохан Кройф "гострить лижі" з Аякса у Барселону.

кройф

10. Фінал Кубка чемпіонів-1979. Ноттінгем Форест атакує і, зрештою, здолає свого суперника – Мальме – 1:0. Мюнхен, Олімпіаштадіон, 30 травня.

ноттінгем форест мальме

11. Щойно прозвучав фінальний свисток у вирішальному матчі ЧС-1970 Бразилія – Італія – 4:1. Стотисячна аудиторія Ацтеки аплодує третьому (і останньому) світовому трону Пеле.

пеле

12. Андерлехт у 1970-му. Через 7 років у селі Грибова Лановецького району Тернопільської області народиться Олег Ящук – майбутній форвард брюссельського клубу.

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андерлехт

13. Джордж Бест другої половини 70-х – це фігура голлівудського рівня, яка привчає американців до соккеру. Однак фізична форма північноірландця стрімко погіршується.

бест

14. Вілла Йохана Кройфа у Барселоні. Серпень 1974-го.

кройф

15. Домінік Рошто, атакувальний півзахисник Сент-Етьєна і збірної Франції, у пошуках адреналіну. Саме він забив вирішальний гол у ворота Динамо (3:0), викинувши киян за борт Кубка чемпіонів 1975/76.

рошто

16. Королівське застілля Реала у сезоні 1977/78. Улі Штіліке, Гойо Беніто, Мігель Анхель та інші.

реал

17. Лес Кокер, головний тренер Лідса, допомагає покинути поле ветерану своєї команди – Джеку Чарльтону.

чарльтон

18. Рубрика "ноунейм". Це – Ренато Ліма, у Греміо на нього покладали величезні сподівання. Проте Ренато не зумів стати зіркою бодай на батьківщині, не кажучи вже про підкорення євроарени. Зате схожий на Вілліана, наче доводиться йому батьком :)

19. Тоні Шумахер, голкіпер Кельна, на тлі вечірньої чаші колізею. Атмосферне фото датується листопадом 1976-го.

шумахер

20. Рінус Міхелс (у бордовій шапочці) на тренерській лаві Аякса. Амстердамський клуб завдячує батькові тотального футболу своїм першим європейським проривом.

міхелс

21. Легендарний Гордон Бенкс, голкіпер Сток Сіті і збірної Англії, намагається спантеличити Алана Кларка, бомбардира Лідса. До речі, в ту епоху клуб із Йоркшира дублював номери своїх гравців на гетрах.

бенкс

22. Еріх Шедлер (праворуч) – лівий бек, справжня легенда шотландського Хіберніана 70-80-х.

23. Паоло Россі крутить педалі вуличками Віченци. Навіть у найсміливіших фантазіях він не може припускати, що через кілька років стане чемпіоном світу, найкращим бомбардиром Мундіалю і володарем "Золотого м'яча".

россі

24. Рік 1979-й. Фотосесія команди Чикаго Стінг, яка виступала у НАСЛ (попередниці МЛС). Позують лідери Вім ван Ханегем та Карл Хайнц Граніца, головний тренер Віллі Рой і модель Playboy Мерилін Ланж.

США

25. Нападник Анджело Доменгіні та голкіпер Енріко Альбертозі – герої сенсаційного Кальярі, чемпіона Серії А 1969/70.

кальярі

26. Влодзімєж Любанскі – уславлений бомбардир Гурніка, Локерена, Валансьєна і збірної Польщі, олімпійський чемпіон-1972.

любанскі

27. Виснажений Хеннес Вайсвайлер незадовго до своєї смерті. Видатного німецького наставника Кельна, Борусії М та Барселони не стане 5 липня 1983-го.

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вайсвайлер

28. Європейський клуб №1 середини 70-х. Упродовж трьох років поспіль Баварія привозила додому Кубок чемпіонів.

баварія

29. Корифеї Лідс Юнайтед – Норман Хантер і Джек Чарльтон. Вони пройшли життя пліч-о-пліч і навіть померли практично синхронно – у 2020-му, з інтервалом у три місяці.

хантер чарльтон

30. Розваги на межі фолу у виконанні Маріо Бертіні (тримає жертву) і Сандро Маццоли. Півзахисники міланського Інтера відточували удари навіть під час відпустки.

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