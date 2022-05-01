Накануне "бланкос" одолели Эспаньол (4:0) и досрочно стали чемпионами Испании. Впрочем, пресса расспрашивала представителей клуба не только о золотых медалях, но и о потенциальных трансферах. Среди них – переход Килиана Мбаппе.

Почеттино пришлось оправдываться за заявление о будущем Мбаппе

Флорентино Перес с интригой прокомментировал вероятный переезд француза в Мадрид. "Я не думал об этом, но теперь, когда вы упомянули о нем, это может быть правдой. Когда будем планировать состав на следующий сезон, мы взглянем", – цитирует президента Goal .

Карло Анчелотти тоже спросили о подписании Килиана: "С этим клубом, с этим президентом будущее уже определено". На вопрос, означают ли его слова то, что трансфер согласован, итальянец ответил: "Я этого не говорил".

Напомним, французские и испанские медиа публикуют разную информацию о будущем Мбаппе. Сам футболист держит интригу, а заявления будет делать после завершения сезона.