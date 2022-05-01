"Я цього не говорив": Перес та Анчелотті відродили інтригу щодо Мбаппе
Президент Реала Флорентіно Перес та головний тренер мадридців Карло Анчелотті висловились щодо літнього трансферу Кіліана Мбаппе на правах вільного агента.
Напередодні "бланкос" здолали Еспаньйол (4:0) та достроково стали чемпіонами Іспанії. Втім, преса розпитувала у представників клубу не лише про золоті медалі, а й про потенційні трансфери. Серед них – перехід Кіліана Мбаппе.
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Флорентіно Перес з інтригою прокоментував можливий переїзд француза у Мадрид. "Я не думав про це, але тепер, коли ви згадали про нього, це може бути правдою. Коли будемо планувати склад на наступний сезон, ми поглянемо", – цитує президента Goal.
Карло Анчелотті теж запитали про підписання Кіліана: "З цим клубом, з цим президентом майбутнє вже визначене". На питання, чи означають його слова те, що трансфер узгоджений, італієць відповів: "Я цього не говорив".
Нагадаємо, французькі й іспанські медіа публікують різну інформацію щодо майбутнього Мбаппе. Сам футболіст тримає інтригу, а заяви буде робити після завершення сезону.
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