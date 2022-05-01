Напередодні "бланкос" здолали Еспаньйол (4:0) та достроково стали чемпіонами Іспанії. Втім, преса розпитувала у представників клубу не лише про золоті медалі, а й про потенційні трансфери. Серед них – перехід Кіліана Мбаппе.

Почеттіно довелося виправдовуватися за заяву про майбутнє Мбаппе

Флорентіно Перес з інтригою прокоментував можливий переїзд француза у Мадрид. "Я не думав про це, але тепер, коли ви згадали про нього, це може бути правдою. Коли будемо планувати склад на наступний сезон, ми поглянемо", – цитує президента Goal.

Карло Анчелотті теж запитали про підписання Кіліана: "З цим клубом, з цим президентом майбутнє вже визначене". На питання, чи означають його слова те, що трансфер узгоджений, італієць відповів: "Я цього не говорив".

Нагадаємо, французькі й іспанські медіа публікують різну інформацію щодо майбутнього Мбаппе. Сам футболіст тримає інтригу, а заяви буде робити після завершення сезону.

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