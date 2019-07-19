Я имел все в Шахтере, но не чувствовал себя счастливым, – Веллингтон Нем

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем поделился впечатлениями от перехода во Флуминенсе на правах аренды.

"Я рад, что вернулся. Я все тот же игрок. Единственное отличие – в Европе я набрался опыта. Для меня огромная радость снова носить футболку Флуминенсе.

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У меня был неплохой период в Европе, я много тренировался и пытался стать основным игроком. У меня было несколько предложений от других клубов, но я твердо решил вернуться во Флуминенсе. В Шахтере у меня было все, но не было радости", – рассказал Веллингтон Нем на пресс-конференции.

К слову, в прошлом сезоне в активе Веллингтона Нема 21 матч Шахтера во всех турнирах, где хавбек забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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