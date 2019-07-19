toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Я имел все в Шахтере, но не чувствовал себя счастливым, – Веллингтон Нем

19 июля 22:51 79 Читати українською
Я имел все в Шахтере, но не чувствовал себя счастливым, – Веллингтон Нем
Веллингтон Нем / фото: ФК Флуминенсе

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем поделился впечатлениями от перехода во Флуминенсе на правах аренды.

"Я рад, что вернулся. Я все тот же игрок. Единственное отличие – в Европе я набрался опыта. Для меня огромная радость снова носить футболку Флуминенсе.

Флуминенсе объявил об аренде Нема

У меня был неплохой период в Европе, я много тренировался и пытался стать основным игроком. У меня было несколько предложений от других клубов, но я твердо решил вернуться во Флуминенсе. В Шахтере у меня было все, но не было радости", – рассказал Веллингтон Нем на пресс-конференции.

К слову, в прошлом сезоне в активе Веллингтона Нема 21 матч Шахтера во всех турнирах, где хавбек забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратити

blog_ava
Вацко покинул ТК Футбол 1/2 – Денисов назвал причину
19 июля
1954
Теги
Шахтер Шахтер Флуминенсе Флуминенсе Веллингтон Нем Веллингтон Нем
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Вальдес официально вернулся в Барселону
    Іспанія — 19 июль341 Вальдес официально вернулся в Барселону
14
час
:
27
мин
Манчестер Юнайтед
14:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук