toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Я мав усе в Шахтарі, але не почувався щасливим, – Веллінгтон Нем

22:49 181 Читать на русском
Я мав усе в Шахтарі, але не почувався щасливим, – Веллінгтон Нем
Веллінгтон Нем / фото: ФК Флуміненсе

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем поділився враженнями від переходу до Флуміненсе на правах оренди.

"Я радий, що повернувся. Я все той же гравець. Єдина відмінність – в Європі я набрався досвіду. Для мене величезна радість знову носити футболку Флуміненсе.

Флуміненсе оголосив про оренду Нема

У мене був непоганий період в Європі, я багато тренувався і намагався стати основним гравцем. У мене було кілька пропозицій від інших клубів, але я твердо вирішив повернутися у Флуміненсе. В Шахтарі у мене було все, але не було радості ", – розповів Веллінгтон Нем на прес-конференції.

До слова, у минулому сезоні в активі Веллінгтона Нема 21 матч за Шахтар в усіх турнірах, де хавбек забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратити

blog_ava
"Ласкаво просимо", – капітан Аталанти Гомес українською привітав Маліновського у новому клубі
08:26
3785
Теги
Шахтар Шахтар Флуміненсе Флуміненсе Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Вальдес офіційно повернувся в Барселону
    Іспанія — 15:411926 Вальдес офіційно повернувся в Барселону
15
год
:
29
хв
Манчестер Юнайтед
14:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук