Я мав усе в Шахтарі, але не почувався щасливим, – Веллінгтон Нем

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем поділився враженнями від переходу до Флуміненсе на правах оренди.

"Я радий, що повернувся. Я все той же гравець. Єдина відмінність – в Європі я набрався досвіду. Для мене величезна радість знову носити футболку Флуміненсе.

Флуміненсе оголосив про оренду Нема

У мене був непоганий період в Європі, я багато тренувався і намагався стати основним гравцем. У мене було кілька пропозицій від інших клубів, але я твердо вирішив повернутися у Флуміненсе. В Шахтарі у мене було все, але не було радості ", – розповів Веллінгтон Нем на прес-конференції.

До слова, у минулому сезоні в активі Веллінгтона Нема 21 матч за Шахтар в усіх турнірах, де хавбек забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

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