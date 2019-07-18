Флуминенсе объявил об аренде Нема

Вингер Шахтера Веллингтон Нем будет выступать за Флуминенсе.

Фланговый полузащитник вернулся в бразильский клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего года, сообщает официальный сайт Флуминенсе.

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Веллингтон Нем выступал за бразильский клуб до перехода в Шахтер – в период с 2011 по 2013 годы.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб будет выплачивать игроку большую часть зарплаты, а Флуминенсе ничего не заплатит за переход.

К слову, в прошлом сезоне в активе Веллингтона Нема 21 матч за Шахтер во всех турнирах, где хавбек забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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