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Флуминенсе объявил об аренде Нема

21:40 80 Читати українською
Флуминенсе объявил об аренде Нема
Веллингтон Нем / Флуминенсе

Вингер Шахтера Веллингтон Нем будет выступать за Флуминенсе.

Фланговый полузащитник вернулся в бразильский клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего года, сообщает официальный сайт Флуминенсе.

Веллингтон Нем был вынужден бороться с Шахтером ради трансфера в Флуминенсе

Веллингтон Нем выступал за бразильский клуб до перехода в Шахтер – в период с 2011 по 2013 годы.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб будет выплачивать игроку большую часть зарплаты, а Флуминенсе ничего не заплатит за переход.

К слову, в прошлом сезоне в активе Веллингтона Нема 21 матч за Шахтер во всех турнирах, где хавбек забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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