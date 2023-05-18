За поединком на Сент Джеймс Парк внимательно следили в Ливерпуле, ведь Ньюкасл держался в зоне ЛЧ, опережая мерсисайдцев всего на одно очко. Команде Юргена Клоппа любой ценой было нужно поражение "сорок" – и на него можно было рассчитывать. Все же, Брайтон неделю назад разгромил Арсенал...

Впрочем, подопечные Роберто Де Дзерби откровенно разочаровали. За весь поединок гости провели всего пять ударов, наиграв на 0,31 ожидаемого гола. Ньюкасл был значительно агрессивнее и эффективнее, что вылилось в два гола до перерыва. Оба прилетели со стандартов – одну из подач Ундав срезал в собственные ворота, а другую замкнул Бьорн.

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе "сорок". В начале второго тайма Брайтон, казалось бы, вернулся в игру – Ундав получил разрезную передачу от Гилмора и переиграл голкипера. 2:1 К сожалению для фанов Ливерпуля, этот момент оказался единственным в активе подопечных Роберто Де Дзерби после перерыва.

Ньюкасл доминировал и, в конце концов, добил соперник выходом Уилсона один на один на 90-й минуте. 3:1 Это был его 18-й гол в текущем чемпионате – за Ньюкасл в АПЛ никто не забивал столько со времен Ширера. Еще через минуту Каллум и ассист отдал, сбросив мяч Гимараешу под удар в пустые ворота. 4:1.

Подопечные Эдди Хау празднуют разгромную победу. "Сороки" набрали 69 очков, оторвавшись от пятой позиции на четыре очка – и это за два тура до конца сезона. Шансы Юргена Клоппа на ЛЧ почти растаяли...