Ливерпуль на своём официальном сайте объявил об уходе Роберто Фирмино, Наби Кейта, Джеймса Милнера и Алекса Окслейд-Чемберлена по окончании сезона 2022/23. Контракты игроков из этого квартета истекают 30 июня.

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Всех этих игроков объединяет то, что в сезоне 2019/20 они выиграли для Ливерпуля первый за 30 лет чемпионский титул. Также в 2019 году они выиграли Лигу чемпионов.

Милнер и Фирмино оставили существенный след в истории "красных" под руководством Юргена Клоппа, а Кейта и Окслейд-Чемберлен так и не заиграли на Анфилде. Тем не менее, Ливерпуль планирует устроить почести всем уходящим игрокам после матча 37 тура АПЛ с Астон Виллой, который будет сыгран в субботу, 20 мая. Эта встреча станет для Ливерпуля последней домашней в этом сезоне.

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