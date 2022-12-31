Реал с проблемами одолел Вальядолид в 15-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Игра в исполнении обеих команд была равна до последних минут поединка. Мадридцам помог Санчес, сыгравший рукой в ​​собственной штрафной. Бензема реализовал пенальти, забив впервые с 19 октября!

Реал выстрадал победу над Вальядолидом – дубль Бензема помог обойти Барселону на вершине Ла Лиги