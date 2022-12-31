Конец "молчания" Бензема в видеообзоре матча Вальядолид – Реал – 0:2
08:29 - Читати українською
Реал с проблемами одолел Вальядолид в 15-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Карим Бензема 83’
Карим Бензема 89’
83’ Карим Бензема
89’ Карим Бензема
Игра в исполнении обеих команд была равна до последних минут поединка. Мадридцам помог Санчес, сыгравший рукой в собственной штрафной. Бензема реализовал пенальти, забив впервые с 19 октября!
Реал выстрадал победу над Вальядолидом – дубль Бензема помог обойти Барселону на вершине Ла Лиги
Несколькими мгновениями позже француз с передачи Камавинга оформил дубль. Трудная победа позволила Реалу подняться на первую строчку Ла Лиги с 38 пунктами. Барселона имеет на 1 балл меньше, но свой матч проведет сегодня.
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