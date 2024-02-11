"Дуже складно сказати, які команди боротимуться за чемпіонство, оскільки англійська Прем'єр-ліга – найнапруженіша ліга у світі. Нам потрібно зосередитися на своїй грі та зробити все можливе, щоб досягти успіху.

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У чому секрет Арсенала, який не програв жодній з команд "великої шістки" в АПЛ? Справа не лише в успішних дуелях з лідерами. Кожна гра складна, і нам потрібно адаптуватися до кожного суперника та бути готовими до кожного з них.

Наскільки мені комфортно адаптуватися до різних ролей на полі? Я вже багато разів відповідав на ці запитання, але скажу, що де б мене не побачив мій тренер, я всюди готовий грати, навіть у воротах.

Я постараюся повернутися якнайшвидше, щоб допомогти своїй команді", – цитує Зінченка VBET News.

Нагадаємо, Олександр не зміг завершити матч 23-го туру АПЛ з Ліверпулем, відігравши лише перший тайм (в українця ушкодження литкового м'яза). Вже сьогодні, 11 лютого, Арсенал зіграє проти Вест Хема. Початок зустрічі о 16:00

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