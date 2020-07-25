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"Я еще только разогреваюсь": Ибрагимович в своем стиле сделал загадочный анонс относительно будущего

25 июля 23:20 - Читати українською
"Я еще только разогреваюсь": Ибрагимович в своем стиле сделал загадочный анонс относительно будущего
Златан Ибрагимович / Sky Sports

Форвард Милана Златан Ибрагимович продолжает подогревать интригу относительно своих дальнейших планов.

"Вы считаете, что с меня больше нечего взять, что моя карьера скоро закончится. Вы меня не знаете. Всю свою жизнь мне приходилось биться. Никто в меня не верил, поэтому мне пришлось самому верить в себя.

"Больше я ничего не ожидаю": Ибрагимович – о своем будущем в Милане

Некоторые хотели сломать меня, но только сделали меня сильнее. Другие хотели использовать меня в своих интересах, но только сделали меня умнее. А теперь вы считаете, что я все?

Для всех вас у меня только одно послание: я не такой, как вы, потому что я – не вы. Я – Златан Ибрагимович, и я еще только разогреваюсь", – выложил швед видео в своих соцсетях с текстом.

Персональным болельщикам Златана придется изрядно поразмыслить, что запланировал скандальный швед – раньше он делал подобные новости, но вместо трансфера из МЛС стал лицом испанского онлайн-казино и президентом шведского Хаммарбю. Интересно, что контракт Ибры с Миланом заканчивается в ближайшее время.

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Златан Златан Ибрагимович Милан Милан Италия Видеоновости
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