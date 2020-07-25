Милан – Аталанта: Малиновский становится жертвой проклятия имени Шахтера, Ибра – король и без голов, вечер рекордов

Матч, как и онлайн-трансляция Милан – Аталанта, стартовал в 22:45. Это битва двух лидеров Италии в 2020 году. "Богиня" набрала 43 очка, "россонери" – на 5 меньше. После карантина соперники не проиграли ни одного матча, также оставив Ювентус позади. В первом круге Аталанта розмобила Милан, а Малиновский чем-то вроде ассиста подытожил счет матча на 5:0. Однако от отчетной встречи ожидался совсем другой футбол. Команда Гасперини, которого удалили несколько дней назад (поэтому сегодня его подменял ассистент), могла сократить отставание от первого места до 3-х баллов. Ребята Пиоли имели шанс обойти Рому, которая шла 5-й.

Милан – Аталанта: онлайн-трансляция матча – Малиновский в битве лидеров Серии А 2020

Очень плотно на первых минутах. Малиновского дважды жестко приняли, в одном случае Кессье издевательски легко обыграл Руслана. Зато первый удар прошел после паса украинца. Де Роон издалека пробил над воротами. Еще одна попытка нашего №18, здесь уже интересная передача в офсайд прилетела. Сапата после навеса Гомеса дал выше. Малиновский пасом в касание развернул атаку, Капитан Аталанты пробил метров с 22, но также не попал. Первый же удар Милана стал дебютным прицельным на две команды и сразу голевым. Чалханоглу закрутил со штрафного по левому флангу, Голлини не дотянулся.

Передерживает Гомес мяч в первые минут 20, много брака и у других бергамасков, совсем расклеилась игра впереди. Удар Лаксальта между ног Малиновского. Голлини в этот раз тянет. Дикий вопль Руслана, который пытался лежа отдать в штрафной Милана. Билья шипами наступил на ногу. В УПЛ бы уже две красные влепили за такое, тут даже не фол. Погодите, все-таки просмотр VAR меняет решение судьи. Украинский хавбек заработал пенальти и желтую для Бильи. Сам же Малиновский на 26-й не реализовал пенальти, только оправившись от повреждения и пробив в Доннарумму.

Poor penalty from Malinovskyi. Too close to the middle, good height for the keeper. Excellent save. pic.twitter.com/0khtzjLUkd — Para (@Paracelsus) July 24, 2020

Воспитанник Шахтера несколько расклеился. Здесь плохой прием, там не совсем уместный пас пяткой на чужого. Однако на помощь пришел Фройлер. Швейцарский опорник сам прошел с центра поля и пробил в блок защитников так, что Сапате пришлось лишь расстрелять голкипера с нескольких метров. И снова Дуван выбегал во вратарскую, но здесь уже Доннарумму выбивает на угловой. Малиновский неудачно подал с угла поля. Украинский хавбек получил одни из самых низких оценок в первом тайме по версиям всех статистических порталов. Кроме нереализованного пенальти, он еще и лидер по потерям (11), имеет низкую точность передач (70%, из которых 7 в финальной трети поля), и лишь 50% выигранных единоборств.

Малиновского заменили уже на 57-й. Провалился Руслан под давлением подвижной полузащиты Пиоли, хотя 2 паса под удар и выдал. Муриель вышел и сразу же выкатил под острый удар Гомесу – снаряд просвистел совсем рядом с рамкой. Леау также едва не стал джокером, но уже у Милана. Хозяева раз за разом врываются в штрафную Аталанты, однако их попытки отчаянно блокируют. Грубости и сумбура после перерыва больше, чем игры. За 25 минут ни одного удара в створ ворот на две команды.

Битва джокеров продолжается. Муриель обыграл на скорости 3-х оппонентов, после попытки Сапаты круглый с рикошетом едва не залетел. Леау от своего к чужой штрафной прошел молниеносным спринтом, удар Бонавентуры из пределов дуги приняла на себя штанга. Муриель остро подавал штрафной. Ибрагимович выполнил одно из лучших движений матча, выгребя снаряд перед воротами. Закономерная ничья в итоге. Аталанта упускает возможность приблизиться к Ювентусу на 3-очковое расстояние. Милан также не обходит Рому.

Малиновский второй худший в Аталанте, но и лидер... по креативу

По версии SofaScore Руслан наиграл на низкую оценку 6,6. Хуже балл только у защитника Толои и 5-х миланистов. Неважно с единоборствами (3 выиграл, всего 7 раз вступал), лишь 74% точности передач, хотя не скажешь, что он как-то нереально заострял. При этом стал лидером по количеству созданных моментов (3, единственный среди всех футболистов в этот вечер, у кого больше 2-х ключевых пасов). Впрочем, это больше формальный результат, ведь катил партнерам преимущественно под дальние удары, однажды Сапате удалось ворваться в штрафную, и то заблокировали. Лидер Аталанты и по отрицательному показателю – 16 потерь, столько же у Гомеса, но Папу сыграл на 32 минуты больше. У Ибрагимовича и Лаксальта по 18 подарков соперникам, они провели на поле все время.

На самом деле не стоит разводить особую панику, мол, после такого только лавка и все такое. Малиновский множество раз правильно открывался, но наталкивался на непонимание партнеров или правильную организацию многослойной обороны соперника. Под левую ногу партнеры так ни разу и не выкатили. Больше проблем по части психологии – Руслан будто расклеился под давлением своего промаха и крайне атлетического сопротивления соперников. Поэтому Гасперини и вынужден был с сожалением вспоминать после игры Иличича как "наиболее решительного игрока команды", которого так не хватает из-за травмы.

Аталанта достигает исторических рекордов, но не преодолевает проклятие Сан-Сиро

Впервые в жизни "Богиня" забивает голы 24 тура подряд в Серии А. Кроме того, улучшен исторический рекорд очков за сезон (75), а Дуван Сапата и Луис Муриель стали самым результативным дуэтом Аталанты всех времен (по 18 голов за 1 розыгрыш чемпионата Италии). Этот вечер супердостижений, впрочем, оказался далеко не идеальным. Малиновский пвоторил нелегкую судьбу Иличича и Муриеля, которые потеряли шанс забить с пенальти в Милане на Сан-Сиро в текущем сезоне. Три разных игрока, три разных команды и три различных вратаря-героя, которые в этом сезоне носят капитанские повязки. Пример Пятова подхватили не менее опытный Ханданович (Интер) и совсем юный Доннарумма.

Две ничьи в Серии А поражение в ЛЧ. Последнее не стало роковым, а вот провалы против миланских грандов стоили 4-х очков. Если б не это, Ювентус бы сейчас лидировал только с 1-очковым преимуществом. Впрочем, как говорил Гасперини, разговоры о Скудетто в команде свернули еще после упущенной победы в Турине. Потом была феерия по инерции против Брешии, а дальше все хуже: неудача на поле Вероны и вымученная победа над Болоньей. Во всех последних матчах не только Малиновский, но и вся Аталанта выглядит далекой от идеала. У команды, которая забивала 6, 4, 3 гола после карантина, банально закончилось топливо – результативность упала до 1 гола за матч. Отыграть 11 туров за 33 дня – это вам не шутки. Здесь уже реальная усталость, как физическая, так и психологическая.

Милан сияет благодаря трем топам

Харизму этих "россонери" держат на себе несколько исполнителей. Фантастический вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который в роли 21-летнего капитана сегодня и принес очко – Аталанта наиграла на 2 ожидаемых гола, а забила лишь раз. Король второго этажа, 38-летний Златан Ибрагимович (выиграл 13 воздушных дуэлей из 15, нереальный показатель, почти в три раза больше среднего по сезону), который в отцы Джиджи годится, в пятницу много и полезно работал на команду из глубины и в своей штрафной – только двое защитников в составе обеих команд чаще его выносили мяч (4), а по пасам в финальной трети (17) лучше был лишь Гомес (21). Ну, и маэстро голевых передач и стандартов Чалханоглу. Лучший ассистент (8) обошел Ибру и вышел на второе место среди бомбардиров.

Нельзя обделить вниманием и дуэт живчиков, которые успели поработать везде. Кессье стал лидером по восстановленным владениями (13, это даже больше, чем у вратарей), а вместе с Ребичем вошел в топ-3 Милана по количеству дуэлей (выиграл 5 из 14). Именно такие рабочие лошадки и глотали пространство, возводили стены в начале атак, когда Аталанта только рисовала планы набегов на чужую половину. Высшей степени компактность создавала впечатление финальной игры, когда обе команды не рисковали выброситься из обороны больше, чем позволяла идеология матча. Никто не хотел терять свою беспроигрышную серию. Милан, к слову, достиг символической вехи, которая прекрасно иллюстрирует чемпионский прогресс команды с приходом Златана – клуб забил 28 голов за 10 матчей посткарантинной эры, а это столько же, сколько за предыдущие 26 туров.