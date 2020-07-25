"Я ще тільки розігріваюсь": Ібрагімовіч у своєму стилі зробив загадковий анонс щодо майбутнього

"Ви вважаєте, що з мене більше нема чого взяти, що моя кар'єра скоро закінчиться. Ви мене не знаєте. Все своє життя мені доводилося битися. Ніхто в мене не вірив, тому мені довелося самому вірити в себе.

"Більше я нічого не очікую": Ібрагімовіч – про своє майбутнє в Мілані

Деякі хотіли зламати мене, але лише зробили мене сильнішим. Інші хотіли використати мене в своїх інтересах, але лише зробили мене розумнішим. А тепер ви вважаєте, що я все?

Для всіх вас у мене лише одне послання: я не такий, як ви, тому що я – не ви. Я – Златан Ібрагімовіч, і я ще тільки розігріваюсь", – виклав швед відео у своїх соцмережах із таким текстом.

Персональним вболівальникам Златана доведеться добряче помізкувати, що запланував скандальний швед – раніще він робив подібні анонси, але замість трансферу з МЛС став обличчям іспанського онлайн-казино та президентом шведського Хаммарбю. Цікаво, що контракт Ібри з Міланом завершується найближчим часом.

Мілан – Аталанта: Маліновський стає жертвою прокляття імені Шахтаря, Ібра – король і без голів, вечір рекордів