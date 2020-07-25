toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - МАРІУПОЛЬ КОЛОС - СК ДНІПРО-1 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Я ще тільки розігріваюсь": Ібрагімовіч у своєму стилі зробив загадковий анонс щодо майбутнього

23:17 - Читать на русском
"Я ще тільки розігріваюсь": Ібрагімовіч у своєму стилі зробив загадковий анонс щодо майбутнього
Златан Ібрагімовіч / Sky Sports

Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч продовжує підігрівати інтригу щодо своїх подальших планів.

"Ви вважаєте, що з мене більше нема чого взяти, що моя кар'єра скоро закінчиться. Ви мене не знаєте. Все своє життя мені доводилося битися. Ніхто в мене не вірив, тому мені довелося самому вірити в себе.

"Більше я нічого не очікую": Ібрагімовіч – про своє майбутнє в Мілані

Деякі хотіли зламати мене, але лише зробили мене сильнішим. Інші хотіли використати мене в своїх інтересах, але лише зробили мене розумнішим. А тепер ви вважаєте, що я все?

Для всіх вас у мене лише одне послання: я не такий, як ви, тому що я – не ви. Я – Златан Ібрагімовіч, і я ще тільки розігріваюсь", – виклав швед відео у своїх соцмережах із таким текстом.

Персональним вболівальникам Златана доведеться добряче помізкувати, що запланував скандальний швед – раніще він робив подібні анонси, але замість трансферу з МЛС став обличчям іспанського онлайн-казино та президентом шведського Хаммарбю. Цікаво, що контракт Ібри з Міланом завершується найближчим часом.

Мілан – Аталанта: Маліновський стає жертвою прокляття імені Шахтаря, Ібра – король і без голів, вечір рекордів

blog_ava
Гасперіні пояснив, чому Маліновському не вдалось реалізувати пенальті у матчі проти Мілана
09:19
14924
Теги
Златан Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Італія Відеоновини
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
6
хв
Лестер Сіті
18:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук