"Я еще не сказал своего последнего слова в Динамо, хочу попробовать себя там.

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Если не получится, то я готов и к другому варианту – уйти. Возможно не сразу в Европу, а в какой-то хороший украинский клуб. А потом все равно уехать в Европу, 100% хочу себя там попробовать и заявить о себе", – сказал Дубинчак для ПРОФУТБОЛ Digital.

Динамо на год отпустило Владислава в днепровский клуб на правах аренды. В прошлом сезоне УПЛ Дубинчак за СК Днепр-1 провел 2 матча, в которых отметился двумя ассистами.

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