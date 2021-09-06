Защитник киевлян Владислав Дубинчак, который на правах аренды выступает за СК Днепр-1 рассказал, что именно оттолкнуло его от донецкого клуба.

"На одном из молодежных турниров меня увидели скауты Динамо и Шахтера. Был какой-то разговор, но ничего конкретного. Затем мы вернулись с турнира, был второй сезон, я окреп, начал играть в составе постоянно. Вот тогда начался серьезный интерес.

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Мы тогда с Артемом Козаком сидели и разговаривали, как мы, куда мы. Честно – очень хотели в Шахтер. Сумасшедшая база "Кирша". Очень хотели туда. Но когда приехали – очень не понравился коллектив. Все понравилось, но не коллектив. Они нас восприняли будто они там, а мы здесь. Я Козаку сказал, что поеду в Киев, попробую себя там. Если не получится – буду решать.

Казак мне сказал, что остается в Шахтере. Через несколько дней я поехал в Киев, звоню ему: "Тема, здесь супер, коллектив класс. Приезжай, ты не пожалеешь". Он ответил: "Да, я не хочу, чтобы мы расходились. Давай как-то будем вместе. Приеду, посмотрим".

Он побыл в Киеве пару дней. Нам предложили даже первые контракты. Зарплата – 1000 гривен. Мне еще мама говорила, чтобы я с первой зарплаты купил хлеб, масло и икру. Чтобы у тебя всегда дома было", – рассказал Дубинчак в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Владислав принадлежит Динамо, однако не провел за основу ни одного матча. Выступал в аренде за киевский Арсенал, львовские Карпаты и СК Днепр-1.

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