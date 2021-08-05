"Сейчас в первую очередь я должен понять, в каком психологическом состоянии команда. Два поражения на старте сезона больно ударили по ребятам. Мне удалось попасть на тренировку и я это заметил. У игроков – психологическая неуверенность. Из этого состояния нужно как можно быстрее выбираться. Разумеется, футбол – это как победы, так и поражения. За себя нужно бороться. Это самое главное. Человек живет, чтобы постоянно бороться за свое существование. Команда – это живой организм.

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В команде остался весь тренерский штаб, который прекрасно знает, как велась подготовка команды. Фактически никаких изменений не будет. Сейчас нужно все проанализировать: и подготовку команды, и качество футболистов, чтобы двигаться дальше. Времени у меня немного, но ничего не поделаешь. Имеем то, что имеем. Я еще буду иметь встречу с Иваном Федыком. Тогда и поймем, будет ли он работать в моем тренерском штабе.

Мне поможет тот факт, что я знаком со многими футболистами. Труднее, когда ты никого не знаешь. В конце концов, с тех пор, когда я был главным тренером Руха, в команде появилось много новых игроков. Нужно найти общий язык с командой. Времени мало. Это нужно делать быстро.

Футбол – очень многогранный. В этой игре важно все: как атака, так и оборона. Это равносильные аспекты игры. Мы не можем уделять больше внимания атаке и меньше обороне, ведь результата не будет. Придется постоянно сравнивать счет. А если больше времени уделять игре в обороне и меньше атаке, тогда не будет голов. Футбольная команда строится прежде всего из исполнителей, которые есть в распоряжении главного тренера. Самое главное в футболе – это результат. Результат!" – заявил Кучук в комментарии официальному сайту Руха.

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