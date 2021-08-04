"Желто-черные" на своем официальном сайте объявили о возвращении 61-летнего белоруса.

Хачериди отреагировал на слухи о переходе в Десну

Для Кучука это будет второй период работы во главе Руха. Первый был с февраля по декабрь 2019 года. Сегодня новый тренер уже побывал на тренировке львовян и оценил действия своих подопечных. Тренерский штаб будет сформирован в ближайшее время.

Напомним, ранее Рух объявил о разрыве контракта с Иваном Федыком по обоюдному согласию. Львовяне начали новый сезон с двух поражений – Металлисту 1925 (1:2) и Ворскле (0:2).

Ворскла одержала первую победу в сезоне, обыграв Рух – слабая компенсация за вылет из еврокубков